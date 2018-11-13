Haberler >Teknoloji>Dolandırıcıyı yakaladığını iddia etti, Whatsapp konuşmaları şaşkına çevirdi
Dolandırıcıyı yakaladığını iddia etti, Whatsapp konuşmaları şaşkına çevirdi
İnternet üzerinden 15 bin aboneli bir YouTube hesabını satın almak için ödeme yaptığını iddia eden bir kullanıcı, dolandırıldığını fark edince işin peşine düştü. Ortaya çıkan yazışmalar görenleri şaşkına çevirdi.
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