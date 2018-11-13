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    Haberler >Teknoloji>Dolandırıcıyı yakaladığını iddia etti, Whatsapp konuşmaları şaşkına çevirdi

    Dolandırıcıyı yakaladığını iddia etti, Whatsapp konuşmaları şaşkına çevirdi

    İnternet üzerinden 15 bin aboneli bir YouTube hesabını satın almak için ödeme yaptığını iddia eden bir kullanıcı, dolandırıldığını fark edince işin peşine düştü. Ortaya çıkan yazışmalar görenleri şaşkına çevirdi.

    Kaynak: Donanımhaber
    13.11.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:
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    Dolandırıcıyı yakaladığını iddia etti, Whatsapp konuşmaları şaşkına çevirdiNext

    Her şey bu ilanla başladı. YouTube hesabı açmak yerine hazır takipçili bir YouTube hesabı satın almak isteyen bir kullanıcı, internetten ilanlara bakmaya başladı.

    Etiketler: dolandırıcı , whatsapp , yazışma

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