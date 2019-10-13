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    Dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

    KAHRAMANMARAŞ'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını haber alıp, iş yerine gelen Suriyeli Naci Sultan, makinelerinin yandığını görünce fenalaştı.

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    13.10.2019 - 14:09 | Son Güncelleme:
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    Dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdiNext

    Etiketler: dokuma atölyesi , son dakika haberler

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