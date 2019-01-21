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Dökülen saçları şaşırtmıştı! Meğer herkesi kandırmışlar...

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti. Buse Narcı'nın son olarak saçlarının döküldüğü ve protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edildi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
21.01.2019 - 10:29 | Son Güncelleme:
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Dökülen saçları şaşırtmıştı Meğer herkesi kandırmışlar...Next

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti. Buse Narcı'nın son olarak saçlarının döküldüğü ve protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edildi.

Etiketler: Özcan Deniz sevgilisi , Buse Narcı saçları

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