Doktorlar 1 yaşını göremez demişti... 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladı

Claire doğduğunda doktorlar yaşayamayacağını söylediler. Ama o, 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladı. 2001 yılında Gwen ilk kızı Claire'i dünyaya getirdi. Oğlu Cal sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.