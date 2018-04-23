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    Haberler >Dünya>Doktorlar 1 yaşını göremez demişti... 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladı

    Doktorlar 1 yaşını göremez demişti... 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladı

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    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:
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    Doktorlar 1 yaşını göremez demişti... 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladıNext

    Claire doğduğunda doktorlar yaşayamayacağını söylediler. Ama o, 17 yıl sonra herkese aksini kanıtladı. 2001 yılında Gwen ilk kızı Claire'i dünyaya getirdi. Oğlu Cal sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.

    Etiketler: ABD , hastalık , Sağlık

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