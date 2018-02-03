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Doktor suratımı ne hale getirdi

Bir dönemin ünlü modeli, yüzünü tanınmaz hale getiren estetik cerrahını yerden yere vurdu.

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:
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Doktor suratımı ne hale getirdiNext

Aslında bir süredir ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlar yüzünden dertliydi ama hiç bu kadar mutsuz olmamıştı. Bir dönemin ünlü model ve şarkıcısı yüzünü "mahvetmekle suçladığı" estetik cerrahı yüzünden mutsuz olduğunu Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu. 

Etiketler: katie price , estetik , estetik cerrah

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