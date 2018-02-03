Doktor suratımı ne hale getirdi

Aslında bir süredir ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlar yüzünden dertliydi ama hiç bu kadar mutsuz olmamıştı. Bir dönemin ünlü model ve şarkıcısı yüzünü "mahvetmekle suçladığı" estetik cerrahı yüzünden mutsuz olduğunu Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu.
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