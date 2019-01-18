Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorum

Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorum

Gösteri dünyasında insanlar çok farklı yöntemlerde üne ulaşabiliyor. Yani bunun için iyi şarkı söylemesi, iyi oyuncu olması gerekmiyor. İşte böyle ilginç biçimde adını dünyanın dört bir yanında duyuranlardan biri de Jennifer Pamplona.

INSTAGRAM 

Hürriyet Haber
18.01.2019 - 10:15 | Son Güncelleme:
1 / 15
Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorumNext

Onun bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni ise geçirdiği "seri" estetik operasyonlar ve bunun için harcadığı para.

INSTAGRAM

Etiketler: estetik , kim kardashian

En Yeni Kelebek Galeriler

Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorum

Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorum

Artık hiç yaşlanmıyor

Artık hiç yaşlanmıyor

İstanbul'a kontrole geldi

İstanbul'a kontrole geldi

Partiden hastaneye!

Partiden hastaneye!

'Şaka yaptım, şaka'

'Şaka yaptım, şaka'

Doğum hediyesi ile partide

Doğum hediyesi ile partide

Film patrona pahalıya patladı

Film patrona pahalıya patladı

Hamilelik halleri

Hamilelik halleri

Bu kabus olmalı: Bebeğim engelli mi doğacak?

Bu kabus olmalı: Bebeğim engelli mi doğacak?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.