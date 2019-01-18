Doktor neşteri vurdukça mutlu oluyorum

Gösteri dünyasında insanlar çok farklı yöntemlerde üne ulaşabiliyor. Yani bunun için iyi şarkı söylemesi, iyi oyuncu olması gerekmiyor. İşte böyle ilginç biçimde adını dünyanın dört bir yanında duyuranlardan biri de Jennifer Pamplona.
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