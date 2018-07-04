İnanılmaz olay! Doktor hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

İngiltere’de yaşayan, 24 yaşındaki Jasmin Shattock, doktorların oğlunun asıl hastalığı hakkındaki işaretleri görmezden geldiğini iddia etti. Bu durum, neredeyse 2 yaşındaki oğlu Dexter’ın ölümüne sebep oluyordu.
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