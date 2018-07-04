Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İnanılmaz olay! Doktor hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

    İnanılmaz olay! Doktor hastalığını anlamayınca bu hale geldi...

    .

    Sosyal medya / Facebook
    04.07.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:
    1 / 20
    İnanılmaz olay Doktor hastalığını anlamayınca bu hale geldi...Next

    İngiltere’de yaşayan, 24 yaşındaki Jasmin Shattock, doktorların oğlunun asıl hastalığı hakkındaki işaretleri görmezden geldiğini iddia etti. Bu durum, neredeyse 2 yaşındaki oğlu Dexter’ın ölümüne sebep oluyordu.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

    En Yeni Foto Galeriler

    Dış basın yazdı... Berlin'i karıştıran Yozgatlı Osman Dede'nin hikâyesi!

    Dış basın yazdı... Berlin'i karıştıran Yozgatlı Osman Dede'nin hikâyesi!

    Ali Koç'a büyük şok! 14 milyon Euro...

    Ali Koç'a büyük şok! 14 milyon Euro...

    'Anne babam helikopterini mi değiştirdi'

    'Anne babam helikopterini mi değiştirdi'

    Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

    Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi sonrasını kimse tahmin edemezdi

    Jack Wilshere'in yanına o geliyor!

    Jack Wilshere'in yanına o geliyor!

    Üçüncü kez dede oluyor!

    Üçüncü kez dede oluyor!

    Beşiktaş'a dev golcü

    Beşiktaş'a dev golcü

    Ve Galatasaray açıkladı! Çılgın rakam: 62 milyon Euro...

    Ve Galatasaray açıkladı! Çılgın rakam: 62 milyon Euro...

    İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

    İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri