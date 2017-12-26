Doğurganlığınız üzerinde etkisi olan 5 faktör

Hepimiz bir kadının yaşının ilerledikçe doğurganlığının azaldığını biliyoruz. Ancak genç yaşlarda bile yaşam tarzı ve seçimleri bir kadının sağlıklı bir bebek sahibi olma şansını etkileyebiliyor. İşte bu faktörlerden bazıları…
Uzmanlar fazla kilonun hormon üretimini etkilediğini ve bunun da kadının hamile kalmasını zorlaştırabileceğini söylüyor. 2009 yılında yapılan bir araştırmada, 18 yaşlarında obez olan kadınların, polikistik over sendromu (PCOS) gelişme olasılığının daha yüksek olduğu ve infertilite ile ilgili sorunlar yaşadıkları gözlenmiş. PCOS, üreme çağındaki kadınlar arasında en yaygın hormonal bozukluktur ve infertilitenin önde gelen nedenidir.
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