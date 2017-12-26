Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Sağlık>Doğurganlığınız üzerinde etkisi olan 5 faktör

Doğurganlığınız üzerinde etkisi olan 5 faktör

Hepimiz bir kadının yaşının ilerledikçe doğurganlığının azaldığını biliyoruz. Ancak genç yaşlarda bile yaşam tarzı ve seçimleri bir kadının sağlıklı bir bebek sahibi olma şansını etkileyebiliyor. İşte bu faktörlerden bazıları…

Kaynak: Doğan Burda
26.12.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:
1 / 5
ŞişmanlıkNext

Şişmanlık

Uzmanlar fazla kilonun hormon üretimini etkilediğini ve bunun da kadının hamile kalmasını zorlaştırabileceğini söylüyor. 2009 yılında yapılan bir araştırmada, 18 yaşlarında obez olan kadınların, polikistik over sendromu (PCOS) gelişme olasılığının daha yüksek olduğu ve infertilite ile ilgili sorunlar yaşadıkları gözlenmiş. PCOS, üreme çağındaki kadınlar arasında en yaygın hormonal bozukluktur ve infertilitenin önde gelen nedenidir.

Etiketler: doğurganlık , doğurganlığı etkileyen faktörler , hamilelik

En Yeni Kelebek Galeriler

Doğurganlığınız üzerinde etkisi olan 5 faktör

Doğurganlığınız üzerinde etkisi olan 5 faktör

Doymak istemeyeceğiniz en lezzetli çöp şiş mekânları

Doymak istemeyeceğiniz en lezzetli çöp şiş mekânları

Aşk tatili

Aşk tatili

Masalın içinden çıkıp geldi

Masalın içinden çıkıp geldi

Kaptım Prens Harry'yi!

Kaptım Prens Harry'yi!

Uğur Yücel eridi!

Uğur Yücel eridi!

Herkesin karşısında ilk kez

Herkesin karşısında ilk kez

Nereli olduklarını biliyor musunuz

Nereli olduklarını biliyor musunuz

Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler

Tanınmış şeflerin mutfaklarından olmazsa olmaz malzemeler

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri