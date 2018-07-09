Doğuran ilk erkekti... Şimdiki hali şoke ediyor

Doğum yapan ilk erkek olan Thomas Beatie'nin doğumdan uzun süre sonra yeni ailesiyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Yıllarca hormon tedavisi gören Thomas Beatie bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirip erkek olmuştu.
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