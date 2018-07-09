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    Haberler >Dünya>Doğuran ilk erkekti... Şimdiki hali şoke ediyor

    Doğuran ilk erkekti... Şimdiki hali şoke ediyor

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    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:
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    Doğuran ilk erkekti... Şimdiki hali şoke ediyorNext

    Doğum yapan ilk erkek olan Thomas Beatie'nin doğumdan uzun süre sonra yeni ailesiyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Yıllarca hormon tedavisi gören Thomas Beatie bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirip erkek olmuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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