Yerden yere vurmuşlardı: Sadece beş ay sonra..

Her ne kadar Adriana Lima'nın vedası defileye damga vursa da çok dikkat çeken bir başka model daha vardı: Candice Swanepoel. Geçen yıl Çin'de yapılan defilede hamile halde podyuma çıktığı sonradan anlaşılan 30 yaşındaki Güney Afrikalı Swanepoel, bu yıl da doğumdan sadece 5 ay sonra formuna kavuşarak dikkat çekti.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS, INSTAGRAM CANDICE SWANEPOEL
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