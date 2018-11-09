Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yerden yere vurmuşlardı: Sadece beş ay sonra..

Yerden yere vurmuşlardı: Sadece beş ay sonra..

Victoria's Secret defilesinin podyumu bu yıl birçok ilginç olaya da sahne oldu.  

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS, INSTAGRAM CANDICE SWANEPOEL 

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:
1 / 19
Yerden yere vurmuşlardı: Sadece beş ay sonra..Next

Her ne kadar Adriana Lima'nın vedası defileye damga vursa da çok dikkat çeken bir başka model daha vardı: Candice Swanepoel. Geçen yıl Çin'de yapılan defilede hamile halde podyuma çıktığı sonradan anlaşılan 30 yaşındaki Güney Afrikalı Swanepoel, bu yıl da doğumdan sadece 5 ay sonra formuna kavuşarak dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS, INSTAGRAM CANDICE SWANEPOEL 

Etiketler: candice swanepoel , hermann nicoli

En Yeni Kelebek Galeriler

Ece Erken: Demet beni düşman ilan etti

Ece Erken: Demet beni düşman ilan etti

Mahkemeden eski eşlere ret!

Mahkemeden eski eşlere ret!

Ünlü oyuncudan 8. ay pozu

Ünlü oyuncudan 8. ay pozu

'Şahin kıyafetime karışmaz'

'Şahin kıyafetime karışmaz'

Dedikodular doğru çıktı

Dedikodular doğru çıktı

'1,65'lik adama aşık olmam'

'1,65'lik adama aşık olmam'

Gözleri hiç değişmemiş!

Gözleri hiç değişmemiş!

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a: Kimseye güvenmeyeceksin

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a: Kimseye güvenmeyeceksin

Aleyna rüzgarı

Aleyna rüzgarı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.