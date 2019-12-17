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Magazin
17 Aralık 2019 - 10:24,

Doğum gününü de sahnede kutladı

Müslüman olduktan sonra adını da hayata bakışını da değiştiren ünlü şarkıcının hayatında aynı kalan tek ayrıntı müzik aşkı oldu.

BACKGRID UK 

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1980'li yıllarda seslendirdiği Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O'Connor ya da yeni adıyla Shuhada Sadaqat, çıktığı Avrupa turnesini sürdürüyor. 

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53 yaşındaki Sadaqat, 54'üncü yaşına da turne kapsamında bulunduğu Berlin'de sahnede girdi.

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Turnesini sürdüren şarkıcı dün gece de Londra'da O2 Arena'da seyirci karşısına çıktı.

BACKGRID UK> BACKGRID UK 

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Sonra Müslüman olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı ""Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.

BACKGRID UK

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BACKGRID UK

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BACKGRID UK

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