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Doğum gününe ünlü akını

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’te kutladı.

Sayit DURMAZ
27.07.2019 - 10:45 | Son Güncelleme:
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Doğum gününe ünlü akınıNext

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

O isimler arasında Acun Ilıcalı, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Ayça Ayşin Turan, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Birkan Sokullu, Miray Daner-Kubilay Aka ve İbrahim Çelikkol da vardı.

Etiketler: ünlü , kelebek , ünlüler

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