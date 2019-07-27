Doğum gününe ünlü akını

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.
O isimler arasında Acun Ilıcalı, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Ayça Ayşin Turan, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Birkan Sokullu, Miray Daner-Kubilay Aka ve İbrahim Çelikkol da vardı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.