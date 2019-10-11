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    Doğum gününde şehit oldu

    Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehidin öldüğü günün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

    İHA
    11.10.2019 - 13:20 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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