BaÅŸta Kardashian- Jenner ailesinin Ã¼yeleri olmak Ã¼zere, Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± ve dostlarÄ± BatÄ± Hollywood'da lÃ¼ks bir restoranda bir araya geldi. Kim, Kourtney Kardashian ile Kyile Jenner'Ä±n pembe ve mor tonlarÄ± kÄ±yafetler giydiÄŸi gecede Kendall Jenner, Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner ve cinsiyet deÄŸiÅŸtirerek Caitlyn adÄ±nÄ± alan babalarÄ± ile sevgilisi de hazÄ±r bulundu.RestoranÄ±n Ã¶nÃ¼nde konuÅŸlanan fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n patlayan flaÅŸlarÄ± altÄ±nda restorana giren Kardashian- Jenner ailesi ve konuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi. Ancak ilerleyen saatlerde hiÃ§ beklenmedik tatsÄ±z bir olay yaÅŸandÄ±.
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