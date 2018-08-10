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DoÄŸum günü kutlamasÄ± iyi baÅŸladÄ±, kötü bitti

Kardashian- Jenner ailesinin son dÃ¶nemde maddi kazancÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¼yesi Kylie Jenner'Ä±n 21'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± iyi baÅŸladÄ± ama kÃ¶tÃ¼ bitti.

HÃ¼rriyet Haber
10.08.2018 - 14:10 | Son GÃ¼ncelleme:
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DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± iyi baÅŸladÄ±, kÃ¶tÃ¼ bittiNext

BaÅŸta Kardashian- Jenner ailesinin Ã¼yeleri olmak Ã¼zere, Kylie Jenner'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± ve dostlarÄ± BatÄ± Hollywood'da lÃ¼ks bir restoranda bir araya geldi. Kim, Kourtney Kardashian ile Kyile Jenner'Ä±n pembe ve mor tonlarÄ± kÄ±yafetler giydiÄŸi gecede Kendall Jenner, Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner ve cinsiyet deÄŸiÅŸtirerek Caitlyn adÄ±nÄ± alan babalarÄ± ile sevgilisi de hazÄ±r bulundu.RestoranÄ±n Ã¶nÃ¼nde konuÅŸlanan fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n patlayan flaÅŸlarÄ± altÄ±nda restorana giren Kardashian- Jenner ailesi ve konuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi. Ancak ilerleyen saatlerde hiÃ§ beklenmedik tatsÄ±z bir olay yaÅŸandÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: kim kardashian , khloe kardashian

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