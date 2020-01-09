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Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 08:00, /

Doğu Demirkol: Ayrıldığımızdan haberim yok

Ayrıldıkları iddia edilen Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol, “Tutunamayanlar” dizisinin gala yemeğine birlikte katıldı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Dizide başrol oynayan Doğu Demirkol, gala yemeğinde Farah Zeynep Abdullah’la ayrıldıkları iddiası sorulunca “Ya işte bakalım. Biz de sağdan soldan duyuyoruz. Benim haberim yok valla” dedi.

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Bu açıklamadan 10 dakika sonra salona Farah Zeynep Abdullah girdi. İlk kez basının önünde yan yana gelen ikili, objektiflere mutluluk pozları verdi.

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Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşk yaşadığı geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı...

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İkili ilk kez Mecidiyeköy’deki Profilo AVM’de, Snob Magazin tarafından görüntülenmişti..

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Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar’la ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Demirkol, “Ahlat Ağacı” filminde Şungar’la birlikte rol almıştı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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