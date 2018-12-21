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    Haberler >Teknoloji>Doğru bildiğimiz yanlışlar! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    Doğru bildiğimiz yanlışlar! Okuyunca çok şaşıracaksınız

    Az sonra okuyacaklarınız bugüne kadar doğru sandığınız pek çok 'şey'in aslında yanlış olabileceğini gözler önüne serecek!

    Foto: Pixabay
    21.12.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:
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    Doğru bildiğimiz yanlışlar Okuyunca çok şaşıracaksınızNext

    Telefonun şarjı bitmeden yeniden şarj etmeyin; bataryaya zarar verir

    YANLIŞ. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir; bataryaya bir zararı olmaz.

    Etiketler: internet , teknoloji , çin seddi

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