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    Haberler >Teknoloji>Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

    Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

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    Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    25.04.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:
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    Doğru bildiğimiz büyük yanlışlarNext

    Instagram'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

    Etiketler: teknoloji , telefon , bilim

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