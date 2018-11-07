Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşede!

Peki bazen ağlayan bebeklerini susturmak için geceleri uykusuz kalan bazen bütün gün bir saniye bile dinlenemeyen ünlülerin annelik hayatları nasıl geçiyor dersiniz? İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin çocuklu hayatları.
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