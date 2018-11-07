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Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşede!

Bugüne kadar hayatı TV stüdyolarından tiyatro sahnelerine oradan da film ya da dizi setlerine uzanan bazı ünlüler sonradan bambaşka ve sonsuza kadar sürecek bir serüvene başladı: Annelik...

Hürriyet Haber
07.11.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşedeNext

Peki bazen ağlayan bebeklerini susturmak için geceleri uykusuz kalan bazen bütün gün bir saniye bile dinlenemeyen ünlülerin annelik hayatları nasıl geçiyor dersiniz? İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin çocuklu hayatları.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: ünlü anneler , bebek , sosyal medya

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