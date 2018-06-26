Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu kapsamında ülkelerin doğalgaz rezervleri de açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede bakın hangi ülkenin ne kadarlık doğalgaz rezervi bulunuyor? (Rezervi en az olan ülkeden, en çok olan ülkeye doğru
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