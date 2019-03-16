Doğada kahvaltının en iyi 10 adresi

Biz kahvaltısına düşkün bir halkız. Yoğurdun içine çilekle, bir kâse müsliyle geçiştiremeyiz. Bize kahvaltı her yerde güzel ama bir de açık havada, iştah açan temiz havayla, ağaçlar, kuşlar arasında, güzel manzarada olduğu zaman değmeyin keyfimize... Artık bahar, yaz ayları yaklaşıyor. Sizin için bu keyfin bütün Türkiye’deki en güzel adreslerini derledik.
Biz kahvaltısına düşkün bir halkız. Yoğurdun içine çilekle, bir kâse müsliyle geçiştiremeyiz. Bize kahvaltı her yerde güzel ama bir de açık havada, iştah açan temiz havayla, ağaçlar, kuşlar arasında, güzel manzarada olduğu zaman değmeyin keyfimize... Artık bahar, yaz ayları yaklaşıyor. Sizin için bu keyfin bütün Türkiye’deki en güzel adreslerini derledik.
GAZETECİLER, GURMELER, DOĞA VE KENT YAZARLARINDAN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ
Mehmet Yaşin - Gezgin, gurme, Ferit Özkaşıkçı - Breakfast G.Y.Y., Deniz Huysal - Time Out G.Y.Y., Aydan Üstünkanat - Gurme, yemek yazarı, Ebru Erke - Food & Travel G.Y.Y. , Ayşe Tol-ga - Sağlıklı yaşam gurusu, Yücel Sönmez - Doğa ve çevre yazarı, Aynur Tartan - Kent yazarı ve TV programcısı, Savaş Özbey - Kent yazarı
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