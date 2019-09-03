Doğa Rutkay: Ne zor, ne karmaşık günlerde bana anlayış gösterdin!
Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal 2014 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.
Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal 2014 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.
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