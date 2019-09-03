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Doğa Rutkay: Ne zor, ne karmaşık günlerde bana anlayış gösterdin!

Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal 2014 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Hürriyet Haber
03.09.2019 - 12:10 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay: Ne zor, ne karmaşık günlerde bana anlayış gösterdinNext

Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal 2014 yılında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Etiketler: evlilik yıldönümü

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