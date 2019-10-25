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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
25 Ekim 2019 - 15:05,

Doğa Rutkay merak edilen soruya yanıt verdi

Tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, kendisine en çok sorulan soruya Instagram sayfasından yanıt verdi.

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Tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, kendisine en çok sorulan soruya Instagram sayfasından yanıt verdi.

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"Aziz Rutkay babamın asıl ismidir. Alman ekolü okullarda eğitim gördüğünden zaman için soyadı ismi halini almış babam da bu durumu akışına bırakmıştır."

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"Haliyle zamanla üstüne şöhret eklenince filmleriyle,tiyatro oyunlarıyla babam artık Rutkay Aziz olarak tanınır."

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"Ben doğarım.Adımı Doğa koyarlar haliyle soyadım Rutkay’dır. Sanırım yüzyıldır bana en çok sorulan ve bazı sitelerde meraklı sorulara yol açan hatta zaman zaman “neden ki?” sorularının aşırı sıklaştığı şu duruma açıklık getirmiş oldum"

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"Ve şu limon kafama gelirsek. O da oğlum. Babası adını Rutkay koydu ben Kerim’i ekledim.İlk adını dedesinin soyadından, ikinci ismini babasından aldı."

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"Uzun yazmışım. Pek sevdim bu fotoğrafımızı paylaşmak istedim hikayesini de böyle yazdım.Okuyanların gönlüne sağlık.Dilerim artık bu isim soyisim sorularına maruz kalmam.Sevgiyle kucaklarız efendim sizleri"

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Manisa fayının geçmişini araştırmak için hendek açıldı

MANİSA Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında fayın geçtiği Turgut Özal Mahallesi'nde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre derinlik ve genişliğinde hendek açıldı. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapacakları çalışmaların olası bir afet sonrası alınması gereken önlemler için yetkili kurumlara ışık tutacağını söyledi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) /
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Doğa Rutkay merak edilen soruya yanıt verdi

Tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, kendisine en çok sorulan soruya Instagram sayfasından yanıt verdi.

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