Doğa Rutkay: Benden 9 ay evvel doğurdu ikizlerini

Kadın kadının baş tacıdır bence.

Her zaman çok sevdim ve saydım çevremdeki kadınları.

Nadiren onlarla sorun yaşamış biri olarak kadınlarla aram hep iyidir.

Cansu; benden 9 ay evvel doğurdu ikizlerini.

Bana hamileliğimde çok ama çok yardımcı oldu.

Odalarının ihtiyaçlarını tek tek yazdı, doğum çantamda ne olması gerektiğine kadar en can yol göstericilerimden biriydi.