Doğa Rutkay: Benden 9 ay evvel doğurdu ikizlerini

Doğa Rutkay hamileliği öncesi ve sonrasında hep yanında olan müzisyen Cansu Kurtçu'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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Doğa Rutkay Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rutkay'a bu süreçte en büyük destek 2017 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren müzisyen Cansu Kurtçu'dan gelmişti.
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Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından Cansu Kurtçu'ya teşekkür edip duygularını dile getirdi. Rutkay paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı;
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Kadın kadının baş tacıdır bence. Her zaman çok sevdim ve saydım çevremdeki kadınları. Nadiren onlarla sorun yaşamış biri olarak kadınlarla aram hep iyidir. Cansu; benden 9 ay evvel doğurdu ikizlerini. Bana hamileliğimde çok ama çok yardımcı oldu. Odalarının ihtiyaçlarını tek tek yazdı, doğum çantamda ne olması gerektiğine kadar en can yol göstericilerimden biriydi.
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Milyon kere aradım her merak ettiğim soruyu inanılmaz bir sakinlikle dinledi. 'Ne de olsa benden önde' dedim yaşadığı her şeyi dinledim. Örnek aldım ve sıkı takip ettim. Şimdi ortak kaderimizde oğlan ve kız ikizlerimizle anneliği paylaşıyoruz. Şükür. İyi ki varsın dostum. Beni en iyi sen anlıyorsun.
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BİZ BİRBİRİMİZE YETERİZ
Doğa Rutkay’ın paylaşımına tepkisiz kalmayan Cansu Kurçu’da paylaşımın altına şu yorumu yaptı;
Her bir kelimende mahcup oldum, sevindim, eskilere gittim, hatta burnumun direği bile sızladı. Birbirimizi tamamlıyoruz biz... İyi ki benim yanı başımdasın...
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Her zaman, her konuda, her durumda çok kıymetlisin... Çok kıymetlisiniz... Biz birbirimize yeteriz. Çok şükür daha nice güzel günleri hep birlikte yaşayacağız... Seni çok seviyorum!