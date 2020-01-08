MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDJ Emre Kınay yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
GeriMagazin DJ Emre Kınay yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 08:00, /

DJ Emre Kınay yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Yakınlarına pahalı hediyeler vermesiyle bilinen Demet Akalın, DJ arkadaşı Erdem Kınay’a doğum gününde ayakkabı aldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

DJ J Erdem Kınay, 42’nci yaşını önceki gün Arnavutköy’deki Atlas Balıkçısı’nda kutladı. Demet Akalın’ın organize ettiği doğum günü partisine, Okan Kurt ve Hira’nın yanı sıra Buse Varol-Alişan çifti de katıldı.

2

Kınay çıkışta “Partiden haberim yoktu. Demet ince bir insan olduğundan böyle özel günleri atlamaz. Teşekkür ederim” dedi.

3

Akalın ise ünlü DJ ile önümüzdeki yaz özel projelere imza atacaklarını açıkladı. Arkadaşlarına pahalı hediyeler almasıyla bilinen şarkıcı, Kınay’a ayakkabı aldığını söyledi: “Ekonomik kriz var. Çanta, takılardan nelere düştük görüyor musunuz!”

4

Okan Kurt, kızı Hira’nın köpeğini soğuk havada montunun içinde taşıdı.

5

Alişan, DJ Emre Kınay'ın doğum günü partisine eşi Buse Varol ile katıldı. Burak bebeği evde bırakan çift, çok geç olmadan evin yolunu tuttu.

6

Direksiyon başına geçen Buse Varol hareket etmeden önce eşini emniyet kemeri konusunda uyardı.İkili objektiflere böyle yansıdı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi