DJ Emre Kınay yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

DJ J Erdem Kınay, 42’nci yaşını önceki gün Arnavutköy’deki Atlas Balıkçısı’nda kutladı. Demet Akalın’ın organize ettiği doğum günü partisine, Okan Kurt ve Hira’nın yanı sıra Buse Varol-Alişan çifti de katıldı.
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Kınay çıkışta “Partiden haberim yoktu. Demet ince bir insan olduğundan böyle özel günleri atlamaz. Teşekkür ederim” dedi.
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Akalın ise ünlü DJ ile önümüzdeki yaz özel projelere imza atacaklarını açıkladı. Arkadaşlarına pahalı hediyeler almasıyla bilinen şarkıcı, Kınay’a ayakkabı aldığını söyledi: “Ekonomik kriz var. Çanta, takılardan nelere düştük görüyor musunuz!”
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Okan Kurt, kızı Hira’nın köpeğini soğuk havada montunun içinde taşıdı.
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Alişan, DJ Emre Kınay'ın doğum günü partisine eşi Buse Varol ile katıldı. Burak bebeği evde bırakan çift, çok geç olmadan evin yolunu tuttu.
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Direksiyon başına geçen Buse Varol hareket etmeden önce eşini emniyet kemeri konusunda uyardı.İkili objektiflere böyle yansıdı.