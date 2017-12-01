HayranlarÄ±yla evlendiler

Sinema perdesinde, sahnede ya da Televizyon ekranÄ±nda izlerken hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z "tam da benim tipim" dediÄŸiniz bir Ã¼nlÃ¼yle gerÃ§ek hayatta tanÄ±ÅŸÄ±p birlikte olmayÄ± hatta evlenmeyi hayal eden kaÃ§ kiÅŸi var kim bilir yeryÃ¼zÃ¼nde. Ãœstelik Ã§ok zengin, Ã§ok Ã¼nlÃ¼, Ã§ok nÃ¼fuzlu olmanÄ±z bile bu durumu deÄŸiÅŸtirmez. Herkese olabilir kÄ±sacasÄ±.
FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Backgrid USA, Backgrid UK, Pacific Coast News, AFP, AP, Reuters Â
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