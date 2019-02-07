Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Hepimizin oturduğu gibi evlerde otururlardı, hepimiz gibi giyinirlerdi. Öyle gösterişli malikaneleri yoktu, sabah uyandıklarında saçları yapılı, yüzleri makyajlı olmazdı.
Herkesinkine benzer dertleri olurdu. Onlar bir döneme damga vuran "aile" ve "mahalle" dizilerinin kahramanlarıydı... Kimi bir kaç yıl kimi çok daha uzun süre evlerimize konuk oldu. Belki artık devirlerini tamamladılar, diziler başka şeyler anlatıyor ama onlar hiç unutulmadı.
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