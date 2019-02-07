Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Keyif>Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

O zamanlar gerçekten de başkaydı. Bu kadar çok kanal yoktu, her gece en az iki yerli dizi yayınlanmazdı. Türkiye'de dizi sektörü bugünkü kadar gelişmemişti.

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 15:09 | Son Güncelleme:
1 / 13
Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandıNext

Hepimizin oturduğu gibi evlerde otururlardı, hepimiz gibi giyinirlerdi. Öyle gösterişli malikaneleri yoktu, sabah uyandıklarında saçları yapılı, yüzleri makyajlı olmazdı.

Herkesinkine  benzer dertleri olurdu. Onlar bir döneme damga vuran "aile" ve "mahalle" dizilerinin kahramanlarıydı... Kimi bir kaç yıl kimi çok daha uzun süre evlerimize konuk oldu. Belki artık devirlerini tamamladılar, diziler başka şeyler anlatıyor ama onlar hiç unutulmadı.

HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: yerli diziler , mahalle dizileri , tv dizisi

En Yeni Kelebek Galeriler

Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Aramızı kimse bozamaz

Aramızı kimse bozamaz

Birden dans etmeye başladı

Birden dans etmeye başladı

Dekolte yarışı

Dekolte yarışı

Metin'i unuttu, başka sevgili buldu...İşte kanıtı

Metin'i unuttu, başka sevgili buldu...İşte kanıtı

'İyi ki sana aşık olmuşum...'

'İyi ki sana aşık olmuşum...'

Bu sefer bittim ben!

Bu sefer bittim ben!

Emre bu görüntülere ne diyecek?

Emre bu görüntülere ne diyecek?

'Fakire tipim müsait değil'

'Fakire tipim müsait değil'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.