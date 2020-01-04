Sosyal medyada ilan ettiler... Paris'te aşk başkadır!
Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...
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'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.
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Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.
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Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı. Yeni yıla Paris'te giren ikili tatile İspanya'da devam ediyor...
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Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular. Bazılarının aşkı evliliğe gitti, bazılarının ki ise arşivin tozlu sayfalarında yerini aldı... İşte magazinin dünyasında dizi setine başlayan aşklar...
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PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN
Oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2007 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. Çift, ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına taşıdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın bu evlilikten Su isminde bir de kızları var...
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HALİT ERGENÇ - BERGÜZAR KOREL
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri de Halit Ergenç ile Bergüzar Korel. İkili bir döneme damga vuran 'Binbir Gece' dizisinde tanıştı. 2009 yılında nikah masasına oturan çiftin, Ali isminde bir oğulları oldu. İki usta oyuncu daha sonra da 'Vatanım Sensin' dizisinde birlikte kamera karşısına geçti. Bergüzar Korel şimdi 2. çocuğuna 6,5 aylık hamile...
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DERYA TUNA - İBRAHİM TATLISES
Türkücü ibrahim Tatlıses, 1981’de sevgilisi Perihan Savaş ile 'Çile' filmini çekiyordu. Derya Tuna sete oyuncu olarak getirilince, olanlar oldu. ibrahim Tatlıses, Tuna’ya tutuldu. Tatlıses-Tuna beraberliği 17 yıl sürdü ve fırtınalı bitti. Çiftin bir oğulları var.
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TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL
Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Mine’ filminde ilk defa birlikte rol alan Türkan Şoray ile Cihan Ünal arasında başlayan aşk, Şoray’ın hayat arkadaşı Rüçhan Adlı’dan ayrılmasına neden oldu. İki sevgili 1983 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde gizlice evlendi. Yağmur ismini verdikleri bir kızları oldu ama mutlulukları uzun sürmedi, boşandılar.
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ- ECEM ÖZKAYA
Kurtlar Vadisi'ndeki Muro karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ da kalbini Cümbür Cemaat Aile'deki rol arkadaşı Ecem Özkaya'ya kaptırdı. İkili aşklarını kısa sürede nikah masasına taşıdı. Çiftin bu evlilikten bir de oğulları var.
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EDA ÖZKAN - TİMUR ACAR
Oyuncu Eda Özkan gönülü 'Kertenkele' dizisindeki rol arkadaşı Timur Acar'a kaptırdı. Çiftin dolu dizgin başlayan aşkı nikah masasında son buldu. 2016 yılında evlenen Eda Özkan ile Timur Acar, ağustos 2017'de ilk bebekleri Eliz'i kucaklarına aldı.