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Dizi oyuncusu hayatÄ±nÄ± Instagram'da yaÅŸÄ±yor

Rol aldÄ±ÄŸÄ± bir diziyle adÄ±nÄ± duyuran genÃ§ oyuncu, kelimenin tam anlamÄ±yla "Insagram"da yaÅŸÄ±yor.

HÃ¼rriyet Haber
12.03.2019 - 12:30 | Son GÃ¼ncelleme:
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Dizi oyuncusu hayatÄ±nÄ± Instagramda yaÅŸÄ±yorNext

EastEnders adlÄ± dizide rol alan Maisie Smith, Ã§ekimlerden arda kalan zamanlarÄ±nÄ± ya spor salonlarÄ±nda ya da arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi partilerde geÃ§iriyor. O anlarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla "bir kare bile atlamadan" Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±yor.

INSTAGRAMÂ

Etiketler: maisie smith , instagram , sosyal medya

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