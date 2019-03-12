Dizi oyuncusu hayatÄ±nÄ± Instagram'da yaÅŸÄ±yor

EastEnders adlÄ± dizide rol alan Maisie Smith, Ã§ekimlerden arda kalan zamanlarÄ±nÄ± ya spor salonlarÄ±nda ya da arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi partilerde geÃ§iriyor. O anlarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla "bir kare bile atlamadan" Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±yor.
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