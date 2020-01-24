Diyarbakır'ın 'Gaffar Baba'sı memleketinde unutulmuyor.. Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından unutulmuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da anma töreni düzenlendi. Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okkan'ın şehadetinin 18. yılına yaklaşıldığını anımsattı.
2
Okkan'ın tüm Türkiye'de çok sevildiğini ancak memleketi Hendek'te ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Burhan, anısını yaşatmak üzere her yıl anma programı düzenlendiklerini aktardı. Burhan, "Her sene daha artan bir ilgi var anma programına. Bu da rahmetlinin ne kadar sevildiğini ve sayıldığını, insanlara gösterilen ilginin, yakınlığın muhakkak karşılık bulduğunu bize gösteriyor. Ben Allah'tan herkese böyle anılmayı nasip etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
3
Hendek ilçesindeki esnafın, dükkanlarının camlarına ve çeşitli yerlere Okkan'ın fotoğrafını astıklarına işaret eden Burhan, şunları kaydetti: "Bu tamamen sivil inisiyatifle gerçekleşen bir durum. Her sene Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümü yaklaşınca bu kendiliğinden gelişiyor ve tüm esnafımız, kamu kurumları da bu duruma katılarak, fotoğraflarını asıyorlar. Sevgilerinin bir göstergesi olarak görmek lazım. Gaffar Okkan gerçekten mütevazılığıyla, insanlara yaklaşımıyla gönüllere taht kurmuş bir insan. O yüzden bu şekilde anılmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum."
4
Burhan, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde hayırsever bir vatandaş tarafından tekrar inşa ettirilen bir camiye Okkan'ın isminin verildiğini, açılışının bu yılki anma etkinlikleri kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.
5
"Hendek onu unutmaz"
Okkan'ın çocukluk arkadaşlarından Şehabettin Dikbayır (68) beraber çok şey paylaştıklarını, birlikte futbol oynadıklarını, ağaçlara tırmanarak meyve topladıklarını anlattı.
Dikbayır, "Dünyanın en güzel insanıydı. Beraber bir sürü anımız var. Okul zamanlarında Ankara'ya gider onunla buluşurduk. İzne çıktığında buraya gelirdi. Beraber gezerdik. Gece geldiğinde en çok simitle zeytini yemeyi severdi." dedi. Okkan ile en son şehit edilmesinden bir akşam önce telefonda görüştüğünü ifade eden Dikbayır, hal hatır sorduktan sonra, İstanbul'da olduğunu sabah da Diyarbakır'a döneceğini aktardığını kaydetti.
6
Okkan'ın emekli olduktan sonra Hendek'e dönüp ailesine ait fırında baba mesleğini devam ettirmeyi düşündüğünü dile getiren Dikbayır, "Çocukları zaten yetişmişti. Kendisi de gelince fırının başına geçmeyi düşünüyordu. Hendek onu unutmaz, Sakarya da unutmaz. Çok iyi bir insandı. Gittiği yerde Hendekli bir hemşehrisi geldiğinde deli olurdu, sevinirdi, ilgilenirdi, bakardı." şeklinde konuştu.
Okkan'ı tüm Türkiye'nin tanıdığını, hemşehrisi olması nedeniyle kendisinin daha iyi tanıdığını belirten Osman Dinçer (51) de acısını 365 gün yaşadıklarını, hiç unutmadıklarını söyledi. Sami Bağdatlı ise Okkan'ın milletin kalbinde taht kuran, ülkesini seven iyi bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Onunla konuşurken emniyet müdürüyle konuştuğunuzu fark etmiyorsunuz, o kadar halktan, o kadar alçak gönüllü bir insan. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." diye konuştu. Öte yandan Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesisleri içindeki Hendek Kültür Evi'nde Okkan'ın diplomalarıyla okul yıllarına ait fotoğrafları sergileniyor. Sergide ayrıca, Okkan'ın görev süresi boyunca aldığı plaketlerin yanı sıra başarı belgeleri de yer alıyor.
7
Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 18'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.
8
Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.
9
Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu. Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, insanı kıymetli kılan doğruluk, fedakarlık, hoşgörü gibi çok güzel seciyelerin olduğunu söyledi. Bunlar arasında vefa duygusunun çok ayrı bir yeri bulunduğunu belirten Vali Nayir, "Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. 18 yıl önce şehit verdiğimiz Ali Gaffar Okkan'a duyulan vefayı, arkadaşlarıyla ailesiyle hemşehrileriyle birlikte burada gündeme getirmiş oluyoruz. Vefa, kadir kıymet bilmektir, hayırla yad etmektir. İnanıyorum ki bu duyguya en güzel örneğiyle layık olan da aziz şehidimiz, müdürümüz Ali Gaffar Okkan idi. Eğer bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde özgürce yaşıyorsak, namusumuz mukaddesatımız koruma altındaysa minarelerden ezanlarımız, gönderlerde de bayraklarımız varsa bunu biz şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.
10
Hendek Belediye Başkan Vekili Ahmet Kavakçı da başta Okkan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Mustafa Acar da Okkan ile olan anılarını anlatarak, yerinin doldurulamayacağını kaydetti. Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada şehidin kız kardeşi Gülsüm Özgen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
11
Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri, Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı. Okkan'ın adının verildiği cami ibadete açıldı. Anma programının ardından Okkan'ın babasına ait Pak Fırın'da vatandaşlara yemek ikram edildi.
12
Daha sonra ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılan ve şehit Okkan'ın adının verildiği caminin açılışı gerçekleştirildi.