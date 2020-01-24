Diyarbakır'ın 'Gaffar Baba'sı memleketinde unutulmuyor.. Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Okkan'ın emekli olduktan sonra Hendek'e dönüp ailesine ait fırında baba mesleğini devam ettirmeyi düşündüğünü dile getiren Dikbayır, "Çocukları zaten yetişmişti. Kendisi de gelince fırının başına geçmeyi düşünüyordu. Hendek onu unutmaz, Sakarya da unutmaz. Çok iyi bir insandı. Gittiği yerde Hendekli bir hemşehrisi geldiğinde deli olurdu, sevinirdi, ilgilenirdi, bakardı." şeklinde konuştu.



Okkan'ı tüm Türkiye'nin tanıdığını, hemşehrisi olması nedeniyle kendisinin daha iyi tanıdığını belirten Osman Dinçer (51) de acısını 365 gün yaşadıklarını, hiç unutmadıklarını söyledi.

Sami Bağdatlı ise Okkan'ın milletin kalbinde taht kuran, ülkesini seven iyi bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Onunla konuşurken emniyet müdürüyle konuştuğunuzu fark etmiyorsunuz, o kadar halktan, o kadar alçak gönüllü bir insan. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Öte yandan Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesisleri içindeki Hendek Kültür Evi'nde Okkan'ın diplomalarıyla okul yıllarına ait fotoğrafları sergileniyor. Sergide ayrıca, Okkan'ın görev süresi boyunca aldığı plaketlerin yanı sıra başarı belgeleri de yer alıyor.