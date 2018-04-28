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    Diyarbakır’daki gizemli tapınakta bulundu... Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar

    Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı'nda iki koridor ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılmasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı'nı görmeye, başta Hindistan olmak üzere Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada ve birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilen kazıların 50 yıl süreceği tahmin ediliyor.

    İHA
    28.04.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:
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    Diyarbakır’daki gizemli tapınakta bulundu... Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlarNext

    Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı'nda iki koridor ortaya çıkarıldı.

    Etiketler: tapınak , NoMobil , gündem

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