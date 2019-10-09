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    Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar

    Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

    DİYARBAKIR (İHA)
    09.10.2019 - 17:48 | Son Güncelleme:
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    Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlarNext

    Etiketler: HDP binası , son dakika haberler

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