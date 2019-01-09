Diva tüyleriyle gitti

Hollywood'da ödül sezonu hızlı başladı. Önce Altın Küre Ödülleri dağıtıldı. Sadece iki gün sonra da sıra National Board of Review Ödülleri'ne geldi. New York'taki tören gecesinin yıldızı ise Lady Gaga oldu.
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