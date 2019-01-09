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Diva tüyleriyle gitti

Bu kıyafeti ve aksesuarıyla katıldığı gecenin yıldızı oldu.

Hürriyet Haber
09.01.2019 - 09:35 | Son Güncelleme:
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Diva tüyleriyle gittiNext

Hollywood'da ödül sezonu hızlı başladı. Önce Altın Küre Ödülleri dağıtıldı. Sadece iki gün sonra da sıra National Board of Review Ödülleri'ne geldi. New York'taki tören gecesinin yıldızı ise Lady Gaga oldu.

BACKGRID USA

Etiketler: Lady Gaga , Bradley Cooper , National Board of Review

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