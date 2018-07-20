Diş doktoru korkusu sardı dört yanımı

Hayatta en büyük korkunuz nedir? Karanlık... Yükseklik korkusu.. Belki de fobi düzeyine ulaşmış diş doktoru korkusu... Peki hiç aklınıza gelir miydi güzel görünmek için ne gerekiyorsa yapan, hatta gülüşleri ışıl ışıl parlayan ünlülerin diş doktorunun ofisinden içeri girerken dizlerinin titrediği?
Bazı ünlüler gerçekten de bu durumda gidiyor diş doktoru ziyaretlerine. Peki diş doktoruna gitmekten, o koltuğa oturmaktan en çok korkan ünlüler hangileri biliyor musunuz? Aralarında çok şaşıracağınız isimler de var. İşte diş doktoruna gitmekten korkan ünlüler.
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