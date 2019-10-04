Diriliş Ertuğrul yerine geçen Diriliş Osman ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz bahar aylarında sezon finali ve dolaylı olarak final yapan Diriliş Ertuğrul, yeni sezona Diriliş Osman adı altında devam edecek. Başrollerinde Burak Özçivit ve Aslıhan Karalar'ın yer alacağı Diriliş Osman dizisi, geçtiğimiz sezona göre daha farklı mekanlar ve oyuncuların dahil olması ile devam edecek. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte, dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezon oyuncuları hakkında bazı bilgiler
Diriliş Osman dizisi için artık geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Gazi karakteri ile veda ettiği Diriliş Ertuğrul dizisi, yeni sezona Diriliş Osman adı altında başlayacak. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte, Diriliş Osman dizisinin başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen bazı bilgiler
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul zamanlarında ekim ayı içerisinde izleyicisiyle buluşan dizinin, TRT 1 ekranlarından ATV ekranlarına geçiş yapması ve yeni sezonda Diriliş Osman ismiyle izleyici karşısına çıkacak olması dolayısıyla ne zaman ekranlara geleceği henüz bilinmiyor. Ancak ekim ayının içerisine girilmesi ve diğer dizilerin 5. haftalarına girmesi göz önünde bulundurulursa, Diriliş Osman dizisinin 7-13 Ekim tarihlerinde tanıtım, 14-18 Ekim tarih aralığında ise başlayacağı düşünülebilir.
Dizinin yeni sezona başlayacağı tarih hakkında net bir açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.
BURAK ÖZÇİVİT BAŞROLDE
TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programının haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.
ASLIHAN KARALAR ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ OLACAK
Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisiyle gündeme geldi. Burak Özçivit ile birlikte başrollerden birini üstlenecek olan Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı, güçlü söylentiler arasında yer alıyor.
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor. 2017 Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.
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