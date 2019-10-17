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Dilber Ay'ın mirası aileyi karıştırdı... Mezarı mı açılacak?

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın mirası çocuklarını birbirine düşürdü. Sanatçının küçük kızı, annesinin mezarını açtırmak için harekete geçti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, oğlu Ünal ve kızı Filiz kozlarını canlı yayında paylaştı.

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 12:07 | Son Güncelleme:
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Dilber Ayın mirası aileyi karıştırdı... Mezarı mı açılacakNext

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın mirası çocuklarını birbirine düşürdü. Sanatçının küçük kızı, annesinin mezarını açtırmak için harekete geçti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, oğlu Ünal ve kızı Filiz kozlarını canlı yayında paylaştı.

Etiketler: miras
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