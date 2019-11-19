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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Fotoğraflar: Alamy / iStock
19 Kasım 2019 - 15:40,

Dikkat! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyor mu? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir!

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İşte pil katili o uygulamalar...

2Facebook ve Messenger

Facebook ve Messenger

Yapılan araştırmalar sonucu pili en çok tüketen uygulamalarında başında Facebook geliyor. Facebook ve Messenger'ı kullandığınız sürede telefonun batarya ömrü hızla azalıyor. Çünkü bu uygulamalar arka planda da çalışmaya devam ediyor.
Bakın diğer hangi uygulamalar telefonun pil ömrünü sömürüyor?

3Tinder

Tinder

Çöpçatan uygulaması olan Tinder uzun süre kullanıldığında telefonun bataryasını hızlıca tüketen uygulamalardan sadece biri.

4Google Uygulamaları

Google Uygulamaları

Her ne kadar boyutları küçük olsa da birbirileriyle senkronize olarak çalışan Google uygulamaları arka planda da çalışmaya devam ediyor. Fakat, Ayarlar kısmından Hesaplar bölümüne girerek senkronizasyon özelliğini kapatabilirsiniz.

5WhatsApp

WhatsApp

Kullanıldığı süre zarfında ciddi derecede bataryayı tüketiyor.

6Antivirüs Programları

Antivirüs Programları

Eğer telefonunuzda antivirüs programı mevcutsa kesinlikle şunu unutmayın, tam bir pil canavarı!

7Snapchat

Snapchat

Telefon şarjını en çok tüketen uygulamalardan sadece biri.

8musical.ly

musical.ly

Sevdiğiniz şarkıya klip çekmeyi sağlayan ilginç bir uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!

9Skype

Skype

Skype'ta görüntülü konuşma veya yazışma pil ömrünü oldukça etkiliyor.

10YouTube

YouTube

YouTube'da video izlemek, zaman geçirmek de pili hızlıca azaltıyor.

11Instagram

Instagram

Instagram'da kullanıldığı süre boyunca bataryayı hızlıca tüketen uygulamalardan. Yollanan bildirimlerin görünmesi ve arka planda da çalışmasını sürdürdüğü için pil seviyesini çok hızlı azaltıyor.

12Spotify

Spotify

Her ne kadar önceleri telefonda müzik dinlemek şarjı çok az etkilese de Spotify tam tersi. Çok hızlı bir şekilde şarjı tüketiyor.

13Google Maps

Google Maps

Google Maps konum bilgisi için kullanılan bir uygulama. Bu yüzden arka planda da çalışmaya devam ediyor.

14Clean Master

Clean Master

Telefonunuzun hafızasında daha fazla alan açmak ve telefonu hızlandırmak için kullanılan Clean Master arka planda da çalışmaya devam ettiği için şarjı hızla azaltan uygulamalar arasın yer alıyor.

15Angry Bird

Angry Bird

16Vine

Vine

17Twitter

Twitter

18Viber

Viber

19Shazam

Shazam

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Dikkat! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...

Telefonunuzun şarjı hemen bitiyor mu? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir!

Fotoğraflar: Alamy / iStock /