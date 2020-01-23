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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 01:50, /

Dikkat! İşte Apple'ın desteğini çektiği iPhone modelleri

Eğer elinizde bu iPhone modeli varsa üzgünüz; artık Apple sizin arkanızda değil!

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1

Apple'ın eskide kalan iPhone modellerinden birini kullanıyorsanız dikkat! Apple, iOS güncellemesi yaptıkça bazı telefonlar artık Apple tarafından desteklenmiyor. Peki bugüne kadar hangi telefonlar 'ölüm'e terk edildi?

2

Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve geniş ekranıyla dikkat çeken iPhone 6S Plus modeli artık Apple'ca desteklenmiyor.

3

iPhone 6S için de durum pek farklı değil. Elinizde bu telefon varsa artık güncelleme alamıyorsunuz demektir.

4

iPhone 6 Plus ise iPhone 6S serisine göre çok daha önce Apple desteğinden mahrum kalan bir telefon oldu.

5

iPhone 6 ise iPhone 6 Plus'ın küçük ekranlı olan modeli ve o da artık Apple desteğine maalesef sahip değil.

6

iPhone 5S, iPhone SE'den önce karşımıza çıkan minik ebatlı son telefon... Ancak cihaz hayli eskidiğinden Apple'ın destek listesinden çıkarılmış durumda.

7

iPhone 5C ise satışa çıktığında Apple'ın daha düşük fiyatlara sahip olan bir telefonuydu; ancak bu model de 'demode' oldu bile!

8

Apple'ın yazılım desteği sunmayı çoktan bıraktığı diğer cihazlar ise şöyle:

iPhone 5

9

iPhone 4S gibi eski telefonlar yıllardır eski iOS sürümlerini kullanıyor ve yeni iOS güncellemeleri bu cihazlara sunulmuyor.

10

iPhone 4'e iOS 13 güncellemesinin gelmesi halinde zaten telefonun yüksek performansta çalıştırması elbette mümkün değil.

11

iPhone 3GS

12

iPhone 3G

13

iPad 3G

14

iPod nano (4. nesil)

Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.

15

iPod nano (5. nesil)

Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!

16

iPod shuffle (3. nesil)

Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.

17

iPod touch

iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.

18

iPod touch (2. nesil)

19

iPod touch (3. nesil)

20

iPod Touch (5. nesil)

21

iPod classic (120 GB)

22

Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!

23

iPod Hi-Fi

24

iPod mini

25

iPod nano (2. Nesil)

26

iPod nano (3. nesil)

27

iPod nano (4. nesil)

28

Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var.

MacBook (13 inç, 2009 Ortası)

29

MacBook (13 inç, 2009 Sonu)

30

MacBook Air (2009 Ortası)

31

MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)

32

MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

33

MacBook Pro (15 inç, Parlak)

34

MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)

35

Mac mini (2010 Ortası)

36

Mac Pro (2009 Başı)

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