Dikkat! İşte Apple'ın desteğini çektiği iPhone modelleri
Eğer elinizde bu iPhone modeli varsa üzgünüz; artık Apple sizin arkanızda değil!
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Apple'ın eskide kalan iPhone modellerinden birini kullanıyorsanız dikkat! Apple, iOS güncellemesi yaptıkça bazı telefonlar artık Apple tarafından desteklenmiyor. Peki bugüne kadar hangi telefonlar 'ölüm'e terk edildi?
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Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve geniş ekranıyla dikkat çeken iPhone 6S Plus modeli artık Apple'ca desteklenmiyor.
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iPhone 6S için de durum pek farklı değil. Elinizde bu telefon varsa artık güncelleme alamıyorsunuz demektir.
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iPhone 6 Plus ise iPhone 6S serisine göre çok daha önce Apple desteğinden mahrum kalan bir telefon oldu.
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iPhone 6 ise iPhone 6 Plus'ın küçük ekranlı olan modeli ve o da artık Apple desteğine maalesef sahip değil.
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iPhone 5S, iPhone SE'den önce karşımıza çıkan minik ebatlı son telefon... Ancak cihaz hayli eskidiğinden Apple'ın destek listesinden çıkarılmış durumda.
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iPhone 5C ise satışa çıktığında Apple'ın daha düşük fiyatlara sahip olan bir telefonuydu; ancak bu model de 'demode' oldu bile!
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Apple'ın yazılım desteği sunmayı çoktan bıraktığı diğer cihazlar ise şöyle:
iPhone 5
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iPhone 4S gibi eski telefonlar yıllardır eski iOS sürümlerini kullanıyor ve yeni iOS güncellemeleri bu cihazlara sunulmuyor.
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iPhone 4'e iOS 13 güncellemesinin gelmesi halinde zaten telefonun yüksek performansta çalıştırması elbette mümkün değil.
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iPhone 3GS
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iPhone 3G
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iPad 3G
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iPod nano (4. nesil)
Bu tasarımı unutmak ne mümkün! İlk günden kapış kapış satan iPod nanu'nun bu nesli de artık yalnız ve desteklenmiyor.
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iPod nano (5. nesil)
Durum bu iPhone nano nesli için de çok farklı değil; kullananlar için iyi haberlerimiz yok!
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iPod shuffle (3. nesil)
Satışa çıkalı uzun bir zaman oldu; Apple'ın yoğun ilgi gören cihazlarından biriydi ama o da ömrünü tamamladı bile.
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iPod touch
iPhone tasarımıyla pek sevilen bu model için de hazin son geldi; Apple artık desteklemediği gibi uygulamalar da çalışmıyor.
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iPod touch (2. nesil)
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iPod touch (3. nesil)
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iPod Touch (5. nesil)
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iPod classic (120 GB)
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Apple eskiyen cihazlarını kayıttan bir bir düşürüyor! Apple, son olarak 6. jenerasyon iPod nano'nun fişini çekti. Ancak durun, daha bitmedi!
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iPod Hi-Fi
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iPod mini
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iPod nano (2. Nesil)
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iPod nano (3. nesil)
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iPod nano (4. nesil)
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Halihazırda artık desteklenmeyen Macbook'lar da var.