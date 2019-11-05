Dikkat! En fazlası cep telefonundan çıktı

Türkiye'nin 81 ilinde ve 2023 merkezinde Geleceğe Nefes adı ile gerçekleştirilecek olan fidan dikme kampanyası, 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Toplam 11 milyon fidanın dikileceği Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanyası için 12 milyondan fazla kişi fidan sahiplenmek için başvuruda bulundu. Peki, Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır? İşte, son başvuru şansı için detaylı bilgiler
Türkiye'nin yüzölçümü itibarıyla en büyük şehri olan Konya, lezzetleriyle de öne çıkıyor. Bamya çorbası ya da etli ekmek gibi çok bilinen yemeklerinin yanı sıra batırık veya Mevlana böreği gibi daha yerel tatlarıyla da dikkat çeken Konya'nın yemeklerinin en güzellerini sizin için derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Konya yemeklerimiz aşağıda...