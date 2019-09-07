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Dikkat: Çoğu kişi bilmiyor! Çift maaş alabilirsiniz

Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda özellikle de kadınlara çift maaş hakkı tanınıyor. Çift maaş sadece emekliye değil dul ve yetimlere de sağlanan bir hak. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. İşte merak edilenler.

Hürriyet Haber
07.09.2019 - 09:36 | Son Güncelleme:
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TÜM SİGORTA KOLLARINext

TÜM SİGORTA KOLLARI

Emekli hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.

Etiketler: emeklilik , dul yetim aylığı , haberler

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