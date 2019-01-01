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Bugünden itibaren değişti... Poşet 25 kuruş, doğalgaza yüzde 10 indirim!

Bugünden itibaren naylon poşetlerden 25 kuruş alınacak, elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim gelecek. Genel sağlık sigortasında da gelir testi yaptırmayan ve borcu bulunanlar artık sağlık hizmeti alamayacak. Sigarada tek tip pakete geçilecek. 5-9 çalışanı olan işyerlerinde bireysel emeklilik başlayacak.

ANKARA
01.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Bugünden itibaren değişti... Poşet 25 kuruş, doğalgaza yüzde 10 indirimNext

Bugünden itibaren naylon poşetlerden 25 kuruş alınacak, elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim gelecek.

Genel sağlık sigortasında da gelir testi yaptırmayan ve borcu bulunanlar artık sağlık hizmeti alamayacak. Sigarada tek tip pakete geçilecek. 5-9 çalışanı olan işyerlerinde bireysel emeklilik başlayacak.

Etiketler: sigara , GSS , istanbul , haberler
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