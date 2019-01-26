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    Dikkat: Bu bölgelerde çamur yağabilir! 26 Ocak hava durumu verileri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ocak Cumartesi günü için toz taşınımı uyarısında bulundu. Yurdun bazı kesimlerinde yağmur yağışının etkisini arttıracağını söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde çamur yağışının etkili olabileceğini aktardı. İşte, 26 Ocak tarihli hava durumu verileri ve detaylı bilgiler

    Hürriyet Haber
    26.01.2019 - 07:51 | Son Güncelleme:
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    Dikkat: Bu bölgelerde çamur yağabilir 26 Ocak hava durumu verileri Next

    Son birkaç gündür alışılagelmişin dışında bir seyir gösteren hava durumu, 26 Ocak Cumartesi günü de etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesi üzerinden yayımlanan verilere göre Kuzey Afrika'dan gelecek olan toz taşınımının yurdun bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporunda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda uyaran MGM, çamur yağışı ve hava kalitesinde düşüş konusunda uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerine kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: mgm , son dakika , haberler

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