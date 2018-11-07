DHA'nın 55. yıl buluşması

Demirören Haber Ajansı (DHA) 55’inci Yıl Forum Antalya’da konuşan Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, medyanın siyaseti dizayn etme alışkanlığını bırakması durumunda uluslararası bilgi referans şirketlerine dönüşebileceğine inandığını söyledi. Soysal, “Medya, siyasetin üstünde kalmalı ve herkesi kucaklayıp doğru bilgiyi yaymalı. Bizim görevimiz doğru bilgi vermek. Biz bu vatan, millet ve devlet için doğru ve dürüst kalmaya mecburuz” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.