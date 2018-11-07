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    DHA'nın 55. yıl buluşması

    Demirören Haber Ajansı (DHA) 55’inci Yıl Forum Antalya’da konuşan Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, medyanın siyaseti dizayn etme alışkanlığını bırakması durumunda uluslararası bilgi referans şirketlerine dönüşebileceğine inandığını söyledi. Soysal, “Medya, siyasetin üstünde kalmalı ve herkesi kucaklayıp doğru bilgiyi yaymalı. Bizim görevimiz doğru bilgi vermek. Biz bu vatan, millet ve devlet için doğru ve dürüst kalmaya mecburuz” dedi.

    Hasan DEMİRBAŞ/DHA
    07.11.2018 - 02:34 | Son Güncelleme:
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    DHAnın 55. yıl buluşmasıNext

    DHA 55’inci Yıl Forum Antalya, hafta sonunda turizm kentinin Kundu oteller bölgesindeki Aska Lara Resort Otel’de yapıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika

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