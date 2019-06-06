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Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!

Devlet geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları geri almıyor.

Posta Gazetesi
06.06.2019 - 08:14 | Son Güncelleme:
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Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödemeNext

Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan detaylı bilgi almak mümkün.

Etiketler: sosyal yardım , vatandaş , haberler
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