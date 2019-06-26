Devletten gençlere 9 bin lira katkı! İşte 15 soruda çeyiz hesabı

Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar, mayıs ayından itibaren devlet katkısı ile birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı.
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