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Devler ligi

45. Pantene Altın Kelebek gecesi, bir kez daha müzik ve televizyon dünyasının yıldızlarını buluşturdu, görkemli bir törenle ödüller sahiplerini buldu. İşte son 1 yıla damga vuran, alanlarında devleşen isimler...

Hürriyet Haber
11.12.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:
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Devler ligiNext

45. Pantene Altın Kelebek gecesi, bir kez daha müzik ve televizyon dünyasının yıldızlarını buluşturdu, görkemli bir törenle ödüller sahiplerini buldu. İşte son 1 yıla damga vuran, alanlarında devleşen isimler...

Etiketler: 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri , buket aydın , cem öğretir

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