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Devamlı aç olmanızın 6 nedeni

Yemek yedikten yarım saat sonra tekrar mı acıkıyorsunuz? Sadece bununla kalmayıp gün içinde sürekli aç mı hissediyorsunuz? Gün içinde sürekli yemek yeme isteği, sindirim sistemi bozuklukları, hareketsizlik, duygusal boşluk gibi problemlerin ve daha fazlasının sonucunda ortaya çıkıyor olabilir. Yani sürekli aç hissetmek normal bir durum değildir. İşte devamlı olarak aç hissetmenizin bazı nedenleri…

Kaynak: Doğan Burda
04.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:
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Sürekli büyük porsiyonlar tüketmekNext

Sürekli büyük porsiyonlar tüketmek

Sürekli büyük boy menüler ve büyük porsiyonlar tüketmek bir süre sonra porsiyonların yetersiz kalması demektir. Bu yüzden porsiyonlarınızı minimum seviyelerde tutun. Eğer menü alıyorsanız en küçüğünden alın. Eğer porsiyonunuz veya menünüz büyükse yanınızdaki kişiyle paylaşmaya özen gösterin.

Etiketler: sürekli açlık hissi , sürekli aç hissetmenizin sebebi , neden sürekli aç hissediyorum

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