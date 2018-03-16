Dev yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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