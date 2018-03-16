Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Dev yumurtanın içinden çıkan şoke etti

    Dev yumurtanın içinden çıkan şoke etti

    .

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:
    1 / 15
    Dev yumurtanın içinden çıkan şoke ettiNext

    Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Etiketler: Yumurta , Bilim , Sosyal Medya

    En Yeni Foto Galeriler

    Dev yumurtanın içinden çıkan şoke etti

    Dev yumurtanın içinden çıkan şoke etti

    Genç yaşında eridi gitti

    Genç yaşında eridi gitti

    Kadıköy'de yer yerinden oynayacak! Derbiden sonra Ali Koç...

    Kadıköy'de yer yerinden oynayacak! Derbiden sonra Ali Koç...

    Afrin’in girişindeki hendekler ve toprak siperler görüldü

    Afrin’in girişindeki hendekler ve toprak siperler görüldü

    Bizim mahallenin kızıydı

    Bizim mahallenin kızıydı

    Kayıp Malezya uçağı ile ilgili iddia sosyal medyayı karıştırdı

    Kayıp Malezya uçağı ile ilgili iddia sosyal medyayı karıştırdı

    Zeynep Coşkun'a veda...

    Zeynep Coşkun'a veda...

    Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

    Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

    Sidney hakkında bilmediğiniz 5 şey

    Sidney hakkında bilmediğiniz 5 şey

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri