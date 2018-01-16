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Dev teknoloji şirketlerinin ilk ürünleri sizi çok şaşırtacak!

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Fotoğraf: Google ücretsiz
16.01.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:
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Dev teknoloji şirketlerinin ilk ürünleri sizi çok şaşırtacakNext

Bu fotoğrafa çok iyi bakın. Yıllardır milyonlarca insana ulaşan ve pek çok cihazı bizzat üreten Sony'nin ilk ürettiği şey bir elektrikli pirinç pişiriciydi! Durun, dahası var! Bir de Samsung'un ilk ne ürettiğini bir bilseniz...

Etiketler: nokia , telefon , akıllı telefon

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