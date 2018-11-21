Dev şirkette akıl almaz skandal! Genelevde yakalandı

DÜNYANIN en büyük otomotiv gruplarından biri olan Renault-Nissan-Mitsubishi’nin efsane CEO’su Carlos Ghosn’un gelirini düşük beyan ettiği için sürdürülen soruşturma kapsamında Japonya’da tutuklanması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Tabii tek skandallarla dünya gündemine oturan Carlos Ghosn değildi...
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