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Dev şirkette akıl almaz skandal! Genelevde yakalandı

Günlerdir dünya devinde yaşanan skandal dolandırıcılık konuşuluyor. Ancak birçok skandal dünyayı sarstı. İşte dev şirketlerin yaşadığı en ilginç skandallar...

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:
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Dev şirkette akıl almaz skandal Genelevde yakalandıNext

DÜNYANIN en büyük otomotiv gruplarından biri olan Renault-Nissan-Mitsubishi’nin efsane CEO’su Carlos Ghosn’un gelirini düşük beyan ettiği için sürdürülen soruşturma kapsamında Japonya’da tutuklanması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Tabii tek skandallarla dünya gündemine oturan Carlos Ghosn değildi...

Etiketler: yolsuzluk , rüşvet , haberler

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