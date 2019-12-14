Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti

İKİNCİSİ DAHA BÜYÜK



Ardından Boğaz’a aynı yönde 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi ’CMA CGM Congo’ girdi. Bazı vatandaşlar dev gemiyi cep telefonları ile görüntülerken bazı vatandaşlar da konteyner gemisini şaşkınlıkla izledi.